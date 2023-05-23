В Судане вступило в силу семидневное гуманитарное перемирие

Гуманитарное перемирие между сторонами вооруженного конфликта в Судане - армией и силами быстрого реагирования (спецназа) - сроком на семь дней 22 мая вступило в силу, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al-Hadath.

Некоторое время, до вступления в силу режима прекращения огня, в Хартуме были слышны взрывы. Сейчас в столице установилась тишина. Согласно достигнутым договоренностям, в течение следующих семи дней боевые действия будут прекращены с целью безопасного вывода гражданского населения, распределения гуманитарной помощи. Стороны конфликта условились восстановить доступ населения к воде, электричеству, вывести свои силы из больниц и других важных объектов инфраструктуры.

Вечером 20 мая делегации армии и сил быстрого реагирования в Джидде достигли соглашения о гуманитарном перемирии. Это уже второе долгосрочное соглашение о гуманитарном перемирии между армией и спецназом с начала столкновений. Первое, условия которого должны были соблюдаться сторонами в течение 10 дней, не продержалось и несколько часов.