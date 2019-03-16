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В суде 28-летний австралиец Брентон Таррант не показал раскаяния

Напомним, накануне вооруженные люди напали сразу на две мечети во время дневной молитвы.

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