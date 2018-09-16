В супермаркетах Квинсленда появилась клубника, начиненная швейными иглами и булавками

Острый товар. В супермаркетах австралийского штата Квинсленд появилась клубника с опасной начинкой - швейными иглами и булавками. Есть один пострадавший. Правоохранители подозревают в преступлении бывшего сотрудника магазина "Вулворз". Он мог намеренно спрятать в клубнике иглы с целью отомстить руководству гипермаркета. За информацию о правонарушителе власти обещают вознаграждение - 100 тысяч долларов. Пока же в мерах предосторожности с полок местных магазинов изъята вся клубника.