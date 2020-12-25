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В. Суслов: Украине придется забыть о китайских инвестициях из-за давления США

США не допускает Китай на украинский рынок

Продвижение на украинский рынок китайских компаний и инвестиций невыгодно США. Именно поэтому компанию Huawei не допускают к запуску 5G в стране. Таково мнение экс-министра экономики Украины Виктора Суслова, которым он поделился в эфире телеканала NewsOne.

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