В своей речи о России Байден допустил несколько оговорок

Перспективы отношений Вашингтона и Москвы. Президент США выступил с речью, посвященной России . Призывы к деэскалации напряженности и обдуманному диалогу прозвучали сразу же после введения антироссийских санкций. Причиной этого Джо Байден назвал "вмешательство в выборы в Соединенных Штатах". Говоря о необходимости "стабильных предсказуемых отношений", не обошлось и без угроз.

Сначала президент перепутал эскалацию с вакцинацией, затем заговорился и неправильно произнес фамилию российского президента, сказав что-то вроде "президент Клутин". Байдена не в первый раз ловят на том, что он забывает или путает имена политиков и даже собственных родственников.