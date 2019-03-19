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В связи со стрельбой в Утрехте задержаны еще двое подозреваемых

Полиция продолжает расследование дела. Ранее стало известно, что Гекмен Танис, который, как предполагается, открыл стрельбу в трамвае, задержан. Его мотивы выясняются. В Нидерландах скорбят по жертвам трагедии. Вчера погибли три человека, еще пятеро были госпитализированы.

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