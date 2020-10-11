В Таджикистане проходят выборы президента. На пост главы государства претендуют 5 кандидатов

В Таджикистане сегодня основной день голосования на выборах президента. По последним данным, с самого утра явка уже превысила 46 %. В этом году за пост главы государства борются пять кандидатов, среди них и действующий президент Эмомали Рахмон. Стоит отметить, что электоральный процесс проходит с соблюдением санитарных норм. Более 3 тысяч избирательных участков оснащены санитайзерами, термометрами. Соблюдается социальная дистанция. В ходе голосования наблюдатели от СНГ не выявили нарушений