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В Таиланде 3 человека погибли при стрельбе в здании радиостанции

Трагедия в Таиланде. Как минимум три человека погибли и один ранен в результате стрельбы на территории радиостанции в одной из северных провинций. Сотрудники полиции уже задержали подозреваемого в данном преступлении. Это электрик предприятия. Подозреваемый был вооружен двумя пистолетами и ножом. Среди погибших - глава радиостанции. Мотивы стрелка пока неизвестны.

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