В Таиланде готовятся к финальному этапу масштабной спасательной операции

Мир следит за масштабной спасательной операцией в Таиланде. В эти минуты там готовятся к финальному этапу. В затопленной пещере остаются четверо детей и их футбольный тренер. Сложность в том, что в этот раз за один заход нужно эвакуировать сразу 5 человек. Подростки крайне истощены. Более того, откладывать операцию нельзя, так как ожидаются новые ливни, которые затопят подземные туннели. Накануне из ловушки удалось вывести вторую группу - еще четверых ребят. Они провели под землей более двух недель. Школьников под водой в узких подземных коридорах сопровождали дайверы. Детей сразу отправили в больницу. Общее число спасенных достигло восьми человек.