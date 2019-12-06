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В Таиланде из-за пожара в отеле эвакуировали 400 человек

Среди постояльцев были иностранные туристы, пожилые люди, дети и инвалиды. Прибывшие на место пожарные смогли справиться с пламенем за полчаса. По словам охранника гостиницы, первым загорелся балкон одного из номеров. Ущерб оценивается в 33 тысячи долларов. Причины выясняются.

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