В Таиланде из-за пожара в отеле эвакуировали 400 человек

Среди постояльцев были иностранные туристы, пожилые люди, дети и инвалиды. Прибывшие на место пожарные смогли справиться с пламенем за полчаса. По словам охранника гостиницы, первым загорелся балкон одного из номеров. Ущерб оценивается в 33 тысячи долларов. Причины выясняются.