В Таиланде катер с россиянами врезался в яхту: 1 человек погиб

В Таиланде у популярного острова Пхукет скоростной катер на полном ходу врезался в моторную яхту. Капитан катера погиб на месте, еще 12 туристов получили различные травмы. Всего в момент инцидента на борту находились 49 человек. Уже установлено: виновен в трагедии капитан туристического судна. Известно, что 5 лет назад он получил тюремный срок, после того как катер под его управлением протаранил рыболовецкий траулер. Тогда погибли 2 человека, более 20 пострадали.