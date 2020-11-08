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В Таиланде не прекращаются антиправительственные митинги

В Таиланде не прекращаются антиправительственные митинги

Полиция Бангкока применила водометы против мирных протестующих возле Большого королевского дворца. Протесты в стране длятся уже более трех недель. Тысячи демонстрантов призывают реформировать монархию и изменить конституцию. Координаторы протестов обещали продолжать акции до тех пор, пока не будут выполнены их требования.

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