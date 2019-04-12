ЧП в Таиланде. Пассажирский поезд протаранил микроавтобус. Погибли 9 человек, среди них ребенок, еще 9 получили травмы. Пока не ясно, почему автомобиль выехал на пути, когда шлагбаум уже закрылся. Машинист поезда, увидев авто, попытался затормозить, но не успел из-за большой скорости. От удара микроавтобус отбросило в сторону. По данным СМИ, в нем были местные жители.