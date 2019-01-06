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В Таиланде перевернулся двухэтажный автобус с туристами

В Таиланде перевернулся двухэтажный автобус с туристами - погибли шесть человек. Среди жертв - младенец, четыре женщины и мужчина. Еще полсотни пассажиров получили различные травмы. Всех их госпитализировали. ДТП произошло во время шторма в провинции Патхумтхани. Водитель автобуса резко затормозил, чтобы избежать столкновения с автомобилем. В результате транспортное средство перевернулось. Причины аварии выясняются.

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