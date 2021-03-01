В Таиланде полиция применила водометы, слезоточивый газ и резиновые пули против протестующих

По меньшей мере 33 человека пострадали в ходе протестов в Таиланде. Силовики применили водометы, слезоточивый газ и резиновые пули. Столкновения с полицией начались в ходе многотысячной акции возле резиденции премьер-министра страны. Активисты требовали его отставки и реформы монархии. Среди пострадавших как стражи порядка, так и митингующие. Также стало известно о смерти одного правоохранителя - из-за остановки сердца. В ходе беспорядков задержано 22 протестующих.

