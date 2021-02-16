В Таиланде полиция жестко разогнала студентов

Столкновениями и жесткими задержаниями завершилась акция протеста студентов в Таиланде. Сотни людей вновь вышли на улицы Бангкока с требованием реформировать монархию и конституционно ограничить полномочия короля. После призывов разойтись, полиция приступила к разгону манифестации. Дубинок оказалось недостаточно, и полиция применила слезоточивый газ. Улицы Бангкока вот уже несколько месяцев практически ежедневно превращаются в поля сражений. В конце минувшей недели полиция арестовала лидеров студенческого протеста, это привело к дальнейшему обострению ситуации.

