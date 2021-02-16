ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Таиланде полиция жестко разогнала студентов

Столкновениями и жесткими задержаниями завершилась акция протеста студентов в Таиланде. Сотни людей вновь вышли на улицы Бангкока с требованием реформировать монархию и конституционно ограничить полномочия короля. После призывов разойтись, полиция приступила к разгону манифестации. Дубинок оказалось недостаточно, и полиция применила слезоточивый газ. Улицы Бангкока вот уже несколько месяцев практически ежедневно превращаются в поля сражений. В конце минувшей недели полиция арестовала лидеров студенческого протеста, это привело к дальнейшему обострению ситуации.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все