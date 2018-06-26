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В Таиланде продолжаются поиски футбольной команды

Спасатели ищут 12 мальчиков от 11 до 15 лет, которые зашли в пещеру с тренером несколько дней назад. Перед входом в ущелье были найдены 11 велосипедов, футбольные ботинки и другой спортивный инвентарь . Предполагают, что именно стихия и вода, которая затопила пещеру, помешала им вовремя выйти на свет. Сейчас на месте работают уже дайверы. Пловцы попытаются доставить юным футболистам запасы еды и осветительные приборы.

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