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В Таиланде рейсовый автобус упал в обрыв
ЧП в Тайланде. Рейсовый автобус упал в обрыв с 20-метровой высоты. Пострадали не менее 17 человек, пятеро из них находятся в критическом состоянии. Водитель рассказал, что в момент ДТП шел сильный дождь. Внезапно на горном склоне его подрезал автомобиль. Автобус съехал с дороги и рухнул с огромной высоты. Прибывшие на место спасатели помогли выбраться пострадавшим. Люди с травмами в больницах.
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