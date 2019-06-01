В Таиланде рейсовый автобус упал в обрыв

ЧП в Тайланде. Рейсовый автобус упал в обрыв с 20-метровой высоты. Пострадали не менее 17 человек, пятеро из них находятся в критическом состоянии. Водитель рассказал, что в момент ДТП шел сильный дождь. Внезапно на горном склоне его подрезал автомобиль. Автобус съехал с дороги и рухнул с огромной высоты. Прибывшие на место спасатели помогли выбраться пострадавшим. Люди с травмами в больницах.