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В Таиланде российская туристка откусила британке часть пальца

В Таиланде российская туристка откусила британке часть пальца

На тайском острове Пхаган между россиянкой и туристкой из Британии вспыхнула ссора, в результате которой последняя лишилась части пальца на руке. Об этом пишет РИА Новости.

Конфликт произошел в пляжном клубе Koh Raham. Пара изРоссиисидела в креслах-мешках в баре. Позже туда же пришла туристка изВеликобританиис подругой изГермании, они выгуливали собаку на пляже. Дамы решили сесть в свободные кресла неподалеку.

Как сообщается, россиянка оказалась недовольна таким соседством. Вмешался официант пляжного клуба Koh Raham и позволил занять кресла-мешки. После этого, как рассказывает немецкая туристка, россиянка подбежала к британке и напала на нее и собаку. Подруга пострадавшей уверяет, что та ударила россиянку по голове.

"Женщина ненадолго исчезла, но вернулась совсем в ярости", - рассказывает немка. По ее словам, россиянка схватила британку за руку и укусила. "Кровь просто брызнула. Это было похоже на кадр из фильма ужасов", - говорит немка.

Кончик пальца в песке удалось найти. Российских туристов задержала полиция, но, так как с собой у путешественницы была только копия паспорта, ее отпустили в отель за документами. После этого, уточняет издание, пара сбежала, улетев вМалайзию.

Британку доставили в больницу на острове Самуи, позже она вернулась в Великобританию для операции по реплантации.

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