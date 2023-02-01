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В Таиланде российская туристка откусила британке часть пальца
На тайском острове Пхаган между россиянкой и туристкой из Британии вспыхнула ссора, в результате которой последняя лишилась части пальца на руке. Об этом пишет РИА Новости.
Конфликт произошел в пляжном клубе Koh Raham. Пара изРоссиисидела в креслах-мешках в баре. Позже туда же пришла туристка изВеликобританиис подругой изГермании, они выгуливали собаку на пляже. Дамы решили сесть в свободные кресла неподалеку.
Как сообщается, россиянка оказалась недовольна таким соседством. Вмешался официант пляжного клуба Koh Raham и позволил занять кресла-мешки. После этого, как рассказывает немецкая туристка, россиянка подбежала к британке и напала на нее и собаку. Подруга пострадавшей уверяет, что та ударила россиянку по голове.
"Женщина ненадолго исчезла, но вернулась совсем в ярости", - рассказывает немка. По ее словам, россиянка схватила британку за руку и укусила. "Кровь просто брызнула. Это было похоже на кадр из фильма ужасов", - говорит немка.
Кончик пальца в песке удалось найти. Российских туристов задержала полиция, но, так как с собой у путешественницы была только копия паспорта, ее отпустили в отель за документами. После этого, уточняет издание, пара сбежала, улетев вМалайзию.
Британку доставили в больницу на острове Самуи, позже она вернулась в Великобританию для операции по реплантации.
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