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В Таиланде российскую семью бросили на острове
Тайская туристическая компания бросила российскую семью из шести человек на острове недалеко от Паттайи, забыв прислать катер за туристами. Об этом пишет РИА Новости.
Семья, пожелавшая сохранить анонимность, арендовала катер тайской туристической компании для посещения отдаленного острова. По словам туристов, оператор катера не вернулся к месту встречи в назначенное время и перестал отвечать на звонки. Только после наступления темноты на острове российскую семью заметил местный житель и вызвал туристическую полицию. Стражи порядка доставили россиян в обратно в Паттайю.
Фото:pixabay.com
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