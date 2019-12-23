В Таиланде рождественские подарки Санты развезли на слонах

Вместо привычных оленей Санты из Таиланда выбирают… слонов! Таким образом - верхом - волшебники поздравили ребят из местных школ. Санты раздали школьникам сладкие подарки и разрешили погладить слонов. Те, к слову, обучены и совсем не опасны для малышей.