В Таиланде самое сильное наводнение за последние 17 лет

28 человек погибли из-за наводнений на севере Таиланда. Повреждены сотни тысяч домов. Дождями буквально смыло более 50 дорог. Люди были вынуждены покинуть свои дома и укрыться во временных убежищах. По оценке местных властей, это самое сильное наводнение за последние 17 лет. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ливни вернутся.