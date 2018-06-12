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В Таиланде слоны вновь сыграли в футбол

90 минут они били по мячу. Игра шла без замены. Матч посвятили 21-му чемпионату мира по футболу, который стартует в четверг в России. Цель - напомнить жителям и гостям Таиланда, что в стране ставки на спорт вне закона.

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