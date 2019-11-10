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В Таиланде смотрители природного парка Нонг Нуч запечатлели появление на свет слоненка

На кадрах видно, как ветеринары помогают 12-летней слонихе (чья беременность длилась почти 2 года) произвести на свет малыша. Сразу после рождения слоненку была оказана необходимая медицинская помощь. Уже через пару минут новорожденный уверенно встал на ноги.

Малыш стал 90-м по счету слоном природного парка Нонг Нуч. По этому случаю персонал зверинца организовал торжественную вечеринку.

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