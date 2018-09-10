В Таиланде снимут фильм "Пещера" о спасении школьников

В Таиланде готовятся к съемкам фильма о спасении 12 школьников и их тренера по футболу из пещеры "Тхам Луанг". Начало творческого процесса назначено на ноябрь. Актерский состав пока не назван, однако сценарий утвержден. Известно, что сюжет ленты будет разворачиваться вокруг людей, которые принимали участие в спасении детей. Кинокартина получит название "Пещера". Напомним, 23 июня школьники в сопровождении своего футбольного тренера вошли в подземелье. Внезапное наводнение отрезало им путь наружу. В результате пленники пробыли под землей почти две недели.