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В Таиланде снова вспыхнули протесты против правительства

Самые массовые, конечно, в Бангкоке. Там сотни тайских демонстрантов дрались с полицией. Сообщается о десятках задержанных.

Протесты продолжаются в стране уже три месяца. Участники демонстраций призывают к принятию новой Конституции и смещению премьер-министра, а также к ограничению власти монархии.

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