В Таиланде снова вспыхнули протесты против правительства

Самые массовые, конечно, в Бангкоке. Там сотни тайских демонстрантов дрались с полицией. Сообщается о десятках задержанных.

Протесты продолжаются в стране уже три месяца. Участники демонстраций призывают к принятию новой Конституции и смещению премьер-министра, а также к ограничению власти монархии.