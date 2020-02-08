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В Таиланде солдат устроил стрельбу - погибли 20 человек
Настоящая драма разворачивается в эти минуты в Таиланде. Там бежавший военный расстрелял 20 человек и продолжает удерживать заложников в торговом центре "Терминал-21".
32-летний солдат застрелил своего командира и 2 человек в военном лагере, а затем скрылся на военном внедорожнике, прихватив сотни патронов. По пути к торговому центру злоумышленник обстреливал из винтовки прохожих. Оказавшись внутри комплекса, солдат устроил стрельбу, затем взял в заложники, по некоторым сведениям, 16 человек. Очевидцы сообщают, что и после была слышна стрельба. По поступающей информации, найдены тела 20 убитых, еще более 20 человек ранены. Сначала все происходящее злоумышленник выкладывал в Facebook. Спустя некоторое время его страницу заблокировали.И только что стало известно, из торгового центра массово эвакуируют людей - силовики начали штурм здания.
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