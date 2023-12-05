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В Таиланде туристический автобус врезался в дерево, погибли 14 человек

В Таиланде туристический автобус врезался в дерево, погибли 14 человек

На юге Таиланда туристический автобус врезался в дерево, в результате ДТП 14 пассажиров погибли, 35 пострадали, пишет БЕЛТА со ссылкой нагазетуManager Daily.

Инцидент произошел 5 декабря около 12:30 (по местному времени) в провинции Прачуапкхирикхан. По данным издания, водитель автобуса не справился с управлением.

Все пострадавшие госпитализированы в ближайшие больницы.

Фото: pixabay.com

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