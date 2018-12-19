В Таиланде туристы покидают пляжные отели

Из-за непрекращающихся несколько дней осадков под водой южные провинции страны. У побережья Сиамского залива волны достигают двух метров. Подтоплены здания, затруднено транспортное сообщение - на некоторых перекрестках вода поднялась на полметра. Пострадали более 25 тысяч семей. Власти предупредили о возможных наводнениях и оползнях.