ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Таиланде туристы покидают пляжные отели

Из-за непрекращающихся несколько дней осадков под водой южные провинции страны. У побережья Сиамского залива волны достигают двух метров. Подтоплены здания, затруднено транспортное сообщение - на некоторых перекрестках вода поднялась на полметра. Пострадали более 25 тысяч семей. Власти предупредили о возможных наводнениях и оползнях.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все