ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Таиланде тюрьмы станут туристическими аттракционами

В Таиланде планируют перепрофилировать тюрьмы. 72 исправительных учреждения хотят превратить в туристические достопримечательности. Там для посетителей будут проходить конкурсы, заработают бары. Откроются магазины, где в продаже будут вещи, сделанные заключенными. Метаморфозы тюрем министр юстиции объяснил несколькими факторами: профподготовкой заключенных для лучшей адаптации к жизни после заключения и изменением имиджа исправительных учреждений страны.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все