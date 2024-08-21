В Таиланде выявили первый случай заражения новым штаммом оспы обезьян

Новый штамм оспы обезьян добрался до Таиланда. В Королевстве выявили первый случай заражения - вирусное заболевание было диагностировано у пациента, прибывшего из одной из стран Африки. Ранее ВОЗ признала оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения, заражения новым штаммом зарегистрированы и в Европе. Все случаи завозные.

Тем временем в Аргентине на торговом судне ввели карантин. У одного из членов экипажа может быть оспа обезьян. Корабль под флагом Либерии стоит на реке Парана, недалеко от города Росарио. Он прибыл сюда из бразильского Сантоса, чтобы забрать груз с зерном. О подозрительных симптомах у члена экипажа сообщил капитан корабля. Чтобы взять анализы, на борт поднялась команда медиков. Результаты пока не готовы. Всему экипажу запрещено покидать судно.

