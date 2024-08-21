3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Таиланде выявили первый случай заражения новым штаммом оспы обезьян
Новый штамм оспы обезьян добрался до Таиланда. В Королевстве выявили первый случай заражения - вирусное заболевание было диагностировано у пациента, прибывшего из одной из стран Африки. Ранее ВОЗ признала оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения, заражения новым штаммом зарегистрированы и в Европе. Все случаи завозные.
Тем временем в Аргентине на торговом судне ввели карантин. У одного из членов экипажа может быть оспа обезьян. Корабль под флагом Либерии стоит на реке Парана, недалеко от города Росарио. Он прибыл сюда из бразильского Сантоса, чтобы забрать груз с зерном. О подозрительных симптомах у члена экипажа сообщил капитан корабля. Чтобы взять анализы, на борт поднялась команда медиков. Результаты пока не готовы. Всему экипажу запрещено покидать судно.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов