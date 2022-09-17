В Таллине военный комитет НАТО обсуждает усиление позиций в гибридной и информационной войне

В Таллине собрался военный комитет НАТО. Командующие вооруженными силами стран альянса обсуждают вопросы противостояния с Россией и Китаем, а также прорабатывают способы усиления позиций НАТО в гибридной и информационной войне.

Ситуация вряд ли пойдет на разрядку. С февраля этого года США перебросили в Европу дополнительные 20 тысяч своих солдат. А после июньского саммита альянс неприкрыто заявил, что продолжит наращивать свои силы на восточных флангах.