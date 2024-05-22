В Таллине вскрывают могилы советских солдат

В Прибалтике не оставляют попыток переписать историю. Не прекращается вандализм по отношению к памятникам и мемориалам.

На этот раз власти Эстонии решили бороться с могилами советских солдат и офицеров. По сообщениям местной газеты, в Таллине их начали вскрывать. Ссылаются на то, что они якобы мешают проходу к эстонскому мемориалу и "демонтируют" их в рамках "работ по восстановлению мемориального поля...".