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В Таллине вскрывают могилы советских солдат
В Прибалтике не оставляют попыток переписать историю. Не прекращается вандализм по отношению к памятникам и мемориалам.
На этот раз власти Эстонии решили бороться с могилами советских солдат и офицеров. По сообщениям местной газеты, в Таллине их начали вскрывать. Ссылаются на то, что они якобы мешают проходу к эстонскому мемориалу и "демонтируют" их в рамках "работ по восстановлению мемориального поля...".
При этом ранее Эстонский военный музей собирался перенести в другое место 16 могил. Теперь их количество увеличилось до 38.
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