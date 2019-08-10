В Танзании перевернулся и взорвался бензовоз

60 человек погибли, когда пытались собрать вытекавшее из цистерны топливо. По словам очевидцев, один из собравшихся вокруг бензовоза мужчин закурил сигарету - это и стало причиной взрыва. Большинство жертв сгорело до неузнаваемости. Среди пострадавших торговцы с трассы. Еще 70 человек получили серьезные ранения. Пожарные службы сейчас ликвидируют последствия ЧП.



