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В Танзании перевернулся и взорвался бензовоз

60 человек погибли, когда пытались собрать вытекавшее из цистерны топливо. По словам очевидцев, один из собравшихся вокруг бензовоза мужчин закурил сигарету - это и стало причиной взрыва. Большинство жертв сгорело до неузнаваемости. Среди пострадавших торговцы с трассы. Еще 70 человек получили серьезные ранения. Пожарные службы сейчас ликвидируют последствия ЧП.

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