3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Ташкенте закрывают COVID-больницы
Улучшение эпидситуации фиксируется в Узбекистане. Там закрыли еще 2 столичныхраспределительных центра для пациентов с коронавирусом. Медперсоналвозвращается на свои прежние места работы. По данным местного Минздрава, сейчас в стране только 32 из 159медучреждений занимаются лечениемпациентов с COVID. Вот так в Ташкенте отметили закрытие одного из лечебныхцентров.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП