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В Ташкенте закрывают COVID-больницы

Улучшение эпидситуации фиксируется в Узбекистане. Там закрыли еще 2 столичныхраспределительных центра для пациентов с коронавирусом. Медперсоналвозвращается на свои прежние места работы. По данным местного Минздрава, сейчас в стране только 32 из 159медучреждений занимаются лечениемпациентов с COVID. Вот так в Ташкенте отметили закрытие одного из лечебныхцентров.

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