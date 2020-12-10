В Ташкенте закрывают COVID-больницы

Улучшение эпидситуации фиксируется в Узбекистане. Там закрыли еще 2 столичныхраспределительных центра для пациентов с коронавирусом. Медперсоналвозвращается на свои прежние места работы. По данным местного Минздрава, сейчас в стране только 32 из 159медучреждений занимаются лечениемпациентов с COVID. Вот так в Ташкенте отметили закрытие одного из лечебныхцентров.