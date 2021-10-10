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В Татарстане разбился самолет с парашютистами. 11 октября объявлен днем траура

11 октября в Татарстане объявлен днем траура по погибшим в авиакатастрофе. Сегодня в Мензелинске потерпел крушение легкомоторный самолет аэроклуба. Погибли 16 человек, еще 6 госпитализированы с травмами. По предварительным данным, причиной аварии стал отказ одного из двигателей воздушного судна. Для ликвидации последствий ЧП и оказания помощи пострадавшим и семьям погибших правительство Татарстана сформировало специальную комиссию.

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