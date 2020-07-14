В тающих льдах Альп нашли отрывки послания Ганди

Газета с речью Индиры Ганди попала туда во время авиакатастрофы в январе 1966 года. Тогда на горе Монблан разбился самолет Air India Boeing 707.



Находка будет храниться в кафе у подножия Монблана.



Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS.Есть чем поделиться? Пишите сюда.

