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В тающих льдах Альп нашли отрывки послания Ганди

В тающих льдах Альп нашли отрывки послания Ганди

Газета с речью Индиры Ганди попала туда во время авиакатастрофы в январе 1966 года. Тогда на горе Монблан разбился самолет Air India Boeing 707.

Находка будет храниться в кафе у подножия Монблана.

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