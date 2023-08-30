В Тбилиси из-за дождей затопило улицы и подземные переходы

Столица Грузии переживает настоящий потоп. С 29 августа Тбилиси стали заливать дожди, затопило улицы и подземные переходы, автомобильное движение было затруднено. В некоторых частях города повалило деревья и линии электропередачи. Вода проникла в метро и здание аэропорта, повредила квартиры.