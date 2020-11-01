В Тбилиси начались протесты из-за результатов выборов

В центре Тбилиси в эти минуты проходит акция протеста несогласных с результатами парламентских выборов. Несколько тысяч человек перекрыли движение по центральному проспекту Руставели. Кроме того, представители оппозиции сегодня собрались в офисе Лейбористской партии, чтобы разработать план действий. Они объявили о волне митингов со следующей недели. Напомним, на парламентских выборах в Грузии большинство голосов (48%) получила правящая партия "Грузинская мечта". Оппозиционная "Единое национальное движение" набрало 27%. Ее лидеры заявляют о фальсификациях, призывают не признавать итоги и выходить на митинги до тех пор, пока не назначат внеочередные выборы.