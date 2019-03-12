В Театре им. Вахтангова проходит прощание с народным артистом Владимиром Этушем

Прощание с народным артистом Владимиром Этушем проходит в эти минуты в Москве, в Театре им. Вахтангова. Там актер прослужил более 70-ти лет. Проститься с мэтром пришли десятки его поклонников, коллеги, общественные и культурные деятели. В зале звучат монологи актера, которые Этуш читал в театре и кино. После прощания состоится кремация артиста на Троекуровском кладбище, а урна с прахом будет захоронена на Новодевичьем кладбище завтра.