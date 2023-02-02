В течение следующего десятилетия мир будет более нестабильным - Бен Уоллес

Я считаю, что в течение следующего десятилетия мир будет более нестабильным, более тревожным и более неуверенным. И только создавая и укрепляя наши коалиции, будь то НАТО, будь то AUKUS или другие многосторонние альянсы, в зависимости от набора проблем, мы сможем справиться с этим.

Бен Уоллес, министр обороны Великобритании