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В течение следующего десятилетия мир будет более нестабильным - Бен Уоллес

Грядущее десятилетие будет для мира еще более тревожным. Такое заявление прозвучало на встрече глав минобороны и МИД Великобритании с австралийскими коллегами. Переговоры прошли в формате новоиспеченного, якобы оборонного альянса США, Великобритании и Австралии - AUKUS.

Я считаю, что в течение следующего десятилетия мир будет более нестабильным, более тревожным и более неуверенным. И только создавая и укрепляя наши коалиции, будь то НАТО, будь то AUKUS или другие многосторонние альянсы, в зависимости от набора проблем, мы сможем справиться с этим.
Бен Уоллес, министр обороны Великобритании

AUKUS был создан в 2021 году по инициативе США под предлогом сдерживания Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Военный союз в обход МАГАТЭ и мировой общественности позволит в обозримом будущем снабдить Австралию атомным флотом. В действительности это и есть дестабилизирующий фактор, которому призывает противостоять министр обороны Великобритании, но который AUKUS сам же и создает.

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