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В Техасе девушка спасла своего парня от бандитов

Героиня видеоролика спасла своего парня не от пожара, а от бандитов. В Техасе в дом к молодым людям ворвались вооруженные грабители. Заметив их, юноша из видеоролика явно испугался и стал прятаться. И тут на авансцену выходит девушка с винтовкой. Недолго думая, она начинает стрелять по налетчикам, и те убегают. Да уж, с такой супервумен явно можно не переживать за свою безопасность.

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