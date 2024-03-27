В Техасе девушка спасла своего парня от бандитов

Героиня видеоролика спасла своего парня не от пожара, а от бандитов. В Техасе в дом к молодым людям ворвались вооруженные грабители. Заметив их, юноша из видеоролика явно испугался и стал прятаться. И тут на авансцену выходит девушка с винтовкой. Недолго думая, она начинает стрелять по налетчикам, и те убегают. Да уж, с такой супервумен явно можно не переживать за свою безопасность.