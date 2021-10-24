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В Техасе гоночный автомобиль врезался в машины зрителей - погибли двое детей
Трагедия в американском Техасе. Два ребенка погибли на соревнованиях по драг-рейсингу. Гонки проходили на взлетно-посадочной полосе аэропорта города Керрвил. Внезапно автомобиль одного из участников потерял управление и врезался в припаркованные неподалеку машины зрителей. В итоге скончались два мальчика 6 и 8 лет. Пострадали еще 8 человек, включая двух маленьких детей. Ведется расследование причин происшествия.
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