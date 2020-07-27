В Техасе из-за циклона объявлен режим ЧС

Гавайам угрожает мощный ураган "Дуглас". На островах объявлен режим ЧС. Еще есть вероятность, что стихия не выйдет на сушу и обойдет американский штат стороной. Хотя стихия уже принесла сюда мощные ветры и проливные дожди. Местных жителей предупредили о возможных наводнениях. Власти подготовили несколько эвакуационных центров. Местная авиакомпания отменила все рейсы между островами. Сегодня также не будут работать все государственные учреждения.

