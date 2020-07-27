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В Техасе из-за циклона объявлен режим ЧС

Гавайам угрожает мощный ураган "Дуглас". На островах объявлен режим ЧС. Еще есть вероятность, что стихия не выйдет на сушу и обойдет американский штат стороной. Хотя стихия уже принесла сюда мощные ветры и проливные дожди. Местных жителей предупредили о возможных наводнениях. Власти подготовили несколько эвакуационных центров. Местная авиакомпания отменила все рейсы между островами. Сегодня также не будут работать все государственные учреждения.


В Техасе из-за циклона объявлен режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации объявлен и в штате Техас - из-за циклона Ханна. Ветер местами достигает 150 километров в час, из-за проливных дождей в регионе - множество наводнений. Существует угроза возникновения торнадо.

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