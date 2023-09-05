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В Техасе машина протаранила ресторан - пострадали 23 человека

Жесткая парковка. 23 человека пострадали в американском Техасе после того, как автомобиль протаранил ресторан быстрого питания. Машина полностью въехала в помещение общепита, это привело к многочисленным разрушениям.

Полиция выясняет причины. Сам виновник ДТП не пострадал.

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