В Техасе мужчина расстрелял людей из винтовки

Минимум 8 человек получили ранения. Они смогли самостоятельно добраться до медицинского учреждения и в настоящее время находятся вне опасности. Как сообщают СМИ, группу нетрезвых людей не пустили в бар. Один из них взял из багажника своей машины винтовку и открыл огонь. Полиция ведет розыск подозреваемого.



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