В Техасе неизвестный открыл стрельбу в школе

Неизвестный открыл огонь в школе американского города Хьюстон, штат Техас. В результате один ученик погиб. Ему пытались оказать медицинскую помощь на месте происшествия, но спасти старшеклассника не удалось. Сейчас полиция выясняет все подробности и обстоятельства трагедии. Стрелок разыскивается.