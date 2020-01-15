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В Техасе неизвестный открыл стрельбу в школе

Неизвестный открыл огонь в школе американского города Хьюстон, штат Техас. В результате один ученик погиб. Ему пытались оказать медицинскую помощь на месте происшествия, но спасти старшеклассника не удалось. Сейчас полиция выясняет все подробности и обстоятельства трагедии. Стрелок разыскивается.

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