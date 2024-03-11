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В Техасе обрушилась 400-метровая телебашня

В Техасе (в городе Ла Фериа) из-за повреждения тросов обрушилась 400-метровая телебашня. Обошлось без пострадавших.

О том, что на башне есть проблемы, и она вот-вот упадет, стало известно за несколько дней до происшествия. Власти заранее провели эвакуацию людейв ближайших районах. Занятия в местной школе отменили.

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