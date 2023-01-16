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В Техасе открыли огонь по людям

Новый инцидент с применением огнестрельного оружия произошел в США. В штате Техас неизвестные обстреляли ночной клуб. Погиб один человек, четверо ранены. Огонь по стоявшим на парковке клуба посетителям открыли из автомобиля. Вооруженные люди выстрелили в их сторону не менее 50 раз.

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