В Техасе открыли огонь по людям

Новый инцидент с применением огнестрельного оружия произошел в США. В штате Техас неизвестные обстреляли ночной клуб. Погиб один человек, четверо ранены. Огонь по стоявшим на парковке клуба посетителям открыли из автомобиля. Вооруженные люди выстрелили в их сторону не менее 50 раз.