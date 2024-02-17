В Техасе построят военный лагерь

Штат Техас создаст военный лагерь из 2 300 человек на границе с Мексикой. Это необходимо, чтобы противостоять наплыву незаконных мигрантов. Данное заявление сделал губернатор Грег Эбботт.

Техас неоднократно указывал, что администрация Байдена должным образом не выполняла охрану границы. В ответ Грег Эбботт привлек местную Национальную гвардию для защиты рубежа, усилил возведение барьеров, а также распорядился вывозить мигрантов на автобусах в крупные американские города, в том числе в Вашингтон, Нью-Йорк и Чикаго.